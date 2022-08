Uttrup Ludwig har vundet Tour of Scandinavia

Hele vejen sad Uttrup Ludwig i den gule trøje godt placeret langt fremme i feltet pakket ind af sine FDJ-holdkammerater.

Fire ryttere kom afsted i et udbrud, men de blev hentet 20 kilometer fra mål, inden feltet lidt efter kørte ind i Halden. Her skulle det hele afsluttes med tre omgange på en 5,4 kilometer lang og teknisk krævende rundstrækning.

Den bød på mange svære sving samt et stykke med brosten. Det gav bedre vilkår for udbrud og ansporede til angreb.

Tre kilometer fra mål angreb Liane Lippert, klassementets nummer to. Med kun 17 sekunder op til Uttrup Ludwig var det et direkte angreb på den samlede sejr.

Efter at have lokaliseret faren satte danskeren selv efter og halede flot tyskeren tilbage i feltet. Der skulle spurtes om sejren, og her viste Marianne Vos sig nok engang at være i en klasse for sig.