Tour-dansker slipper uden brud efter slemt styrt

- Jeg er okay og rejser hjem til Girona i dag. Jeg har bare brug for hvile, men ellers er det okay, siger Emma Norsgaard i en video på Twitter, hvor man kan se, at hun har fået armen i slynge.

Den 23-årige dansker var en del af et kæmpestort styrt, som trak nærmest halvdelen af feltet i asfalten.

Hun fløj ud over sit styr og landede uheldigt. Hun tog sig med det samme til skulderen og kom hurtigt under behandling af løbslægerne.

Movistar oplyste senere, at Emma Norsgaard også havde hovedsmerter, og at det var derfor, hun ikke satte sig tilbage på cyklen.