Kommentator: Uttrup kan køre om podie i kvindernes Tour

Annemiek van Vleutens danske holdkammerat, Emma Norsgaard, gør sig normalt i spurter, og med flere mere eller mindre flade etaper er det ikke utænkeligt, at danskeren kan lave et topresultat.

- Jeg tror, at Emma får lov til at køre sine chancer undervejs. Hun har kørt stærkt i år og vist, at hun kan være med i spurterne, men ikke vundet lige så meget som sidste år. Men hun har da muligheder, siger Trine Schmidt.

Julie Leth, der primært udmærker sig i banecykling, er på Uno-X-holdet udset til at indtage en rolle som hjælperytter.

Tour de France Femmes afsluttes næste søndag med en etape, der har mål på den skrappe stigning La Super Planche des Belles Filles, hvor Tadej Pogacar vandt for næsen af Jonas Vingegaard på 7. etape af herrernes Tour de France.