21/07/2022 KL. 22:46

For abonnenter

Wout Van Aert har været udskældt for ikke at hjælpe Jonas Vingegaard nok i Tour de France

Wout Van Aert har været kritiseret for ikke at hjælpe Jonas Vingegaard tilstrækkeligt under Tour de France. Cykelekspert hos Veloropa Stefan Djurhuus mener, at belgieren har været til gavn, men kunne have været det i endnu højere grad.