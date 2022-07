Se det her: Pogacar styrter - og Vingegaard venter

Jonas Vingegaard udnyttede ikke situationen og ventede i stedet på Tadej Pogacar, som gav danskeren hånden i anerkendelse for gestussen. På sociale medier hyldes Jonas Vingegaard både i ind- og udland for ikke at lukrere på sin rivals uheld.

Kort forinden var Jonas Vingegaard ved at styrt, da hans cykel nærmest stod på tværs af vejen i et sving, men danskeren reddede sig fra at kysse asfalten.