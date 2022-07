Movistar-rytter er indlagt til observation efter ulykke

Movistar-rytteren Alejandro Valverde blev ramt af en bil, da han trænede i Alcantarilla i det sydøstlige Spanien lørdag morgen.

Han er blevet indlagt på et spansk hospital til observation, men har ikke fået nogen alvorlige skader.

Det oplyser hans hold, Movistar, ifølge cykelmediet Cyclingnews.

- Vi bekræfter, at Alejandro Valverde ikke har fået nogen brud eller alvorlige skader, efter at han var ude for en ulykke lørdag, da han var ude at køre med en holdkammerat i Alcantarilla, skriver holdet.