Det skete på grund af mistanke om et muligt brud på dopingreglerne, men udmøntede sig ikke til noget.

- Undersøgelsen af holdets medlemmer, som startede sidste år uden at føre til noget, fortsætter lige før starten på det vigtigste cykelløb, Tour de France, og skader både de enkelte personers og holdets omdømme, skriver Bahrain Victorious mandag.

- På grund af undersøgelserne for nylig føler holdet, at man med timingen af denne undersøgelse specifikt forsøger at skade holdets omdømme.

Bahrain Victorious oplyser ikke, hvilke ryttere og øvrige ansatte fra holdets stab, som har fået deres hjem ransaget. Ifølge netmediet VeloNews har ransagningerne fundet sted i flere forskellige lande.