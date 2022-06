Tour de France-aktuel Andreas Kron misser DM med corona

24-årige Kron blev tidligere på ugen officielt udtaget til Tour de France, og det bliver hans debut i løbet.

Han kom til Lotto Soudal forud for sidste sæson. Han er foreløbig noteret for tre professionelle sejre, heraf to på World Touren.

Selv om han altså er debutant i Tour de France-sammenhæng, er han ikke uden kendskab til grand tours. Kron var til start i sidste års udgave a Vuelta a España, hvor han tre gange sluttede en etape i top-10.

Ud over Kron stiller heller ikke Kasper Asgreen og Michael Valgren til start ved linjeløbet søndag på grund af henholdsvis småskavanker og et voldsomt styrt.