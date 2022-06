Fuglsang vil isolere sig frem mod Tour-starten

- Hvis jeg klarer frisag, er det nok helt sikkert en god idé at isolere sig lidt og gøre, hvad man nu kan inden for rimelighedens grænser for ikke at blive smittet, inden Touren starter, siger han til TV 2 Sport.

- Det ville være ærgerligt at misse Touren på den baggrund.

Mere end 50 ryttere nåede at udgå af Schweiz Rundt som følge af coronasmitte eller kontakt med smittede på holdet. Fire hold trak sig undervejs fra løbet.