Fuglsang på podiet i Schweiz: Jeg var løbets bedste

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) kørte søndag for fjerde gang i karrieren på podiet uden at vinde Schweiz Rundt.

Den 37-årige cykelstjerne sluttede på en samlet tredjeplads bag vinderen Geraint Thomas (Ineos) og Sergio Higuita (Bora).

- Jeg er glad for, at formen er tilbage, og at jeg har været med til at skabe cykelløbet og forsøgt noget.