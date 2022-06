Erik Clausen (EC): »Det, der gør cyklen genial er, at man kan have et helt liv på en cykel. Den kan overleve det. Det er genialt i forhold til ressourcer.«

Ding, ding, ding. (Dørtelefonen bimler)

Må jeg lukke op? Det er fotografen.

EC: »Ja, men du skal ikke lukke alle ind. Skal vi sætte os ned? Jeg har noget årgangsvin her.«

Han tager to kolde øl og et par flasker sodavand frem og peger på et maleri.

»Det dér har jeg malet af et 100 km holdløb. Du kan se, de er fire ryttere, der ligger på slæb. Det er benhårdt. Jeg kørte nogle holdløb for mange år siden. Man skiftes til at føre, der er hele tiden en frisk, der rykker. Man kører så stærkt. I 100 kilometer! Man skal ikke kigge på vejskiltene. Så står der Glostrup 60 km. Der er lang vej hjem endnu. Niller, tager du nogle glas?«