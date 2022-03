Emma Norsgaard spurtede sig til sejr i Belgien

- Det vigtigste var ikke at gå i panik, når der kom udbrud. Jeg vidste, at jeg havde et godt hold bag mig, og at vi ville ende med en massespurt.

- Jeg er super glad for denne sejr. Mange tak til mine holdkammerater, siger Emma Norsgaard til Eurosport.

Chiara Consonni (Valcar) var lige i hælene på Emma Norsgaard hele vejen på opløbsstrækningen, men italieneren var ikke i stand til at overhale danskeren.

Italienske Vittoria Guazzini (FDJ) endte på tredjepladsen foran den norske Uno-X-rytter Susanne Andersen, der har dansk far.