Fakta: Her er det danske VM-hold i landevejscykling

Efter en stærk 2018-sæson ligger dansk cykling så højt på nationsranglisten, at Danmark er et af ti lande, der kan stille med otte ryttere ved VM. Dermed er det danske mandskab vokset med to ryttere i forhold til VM sidste år.

Her er de otte ryttere, der skal kæmpe for dansk VM-succes i Innsbruck:

* Jakob Fuglsang (33 år, Astana): Den erfarne bjergrytter er Danmarks kaptajn og primære medaljehåb. Havde et lidt skuffende Tour de France i sommer, men viste med OL-sølvet i Rio de Janeiro for to år siden, at han kan levere resultater i et bjergrigt endagsløb.

* Michael Valgren (26 år, Astana): Har haft en imponerende sæson med sejrene i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad som højdepunkter. Har udviklet sig til en habil klatrer og får en fri rolle på VM-holdet, hvor han er eneste genganger fra VM sidste år. Bytter fra næste sæson Astana-holdet ud med Dimension Data, hvor han har skrevet kontrakt for de næste to år.

* Jesper Hansen (27 år, Astana): Den lille bjergrytter skal lige som i Tour de France hjælpe Jakob Fuglsang over de mange stigninger på VM-ruten. Efter fem år som World Tour-rytter træder Hansen fra nytår et skridt ned og fortsætter karrieren på prokontinental-holdet Cofidis.

* Niklas Eg (23 år, Trek): Har haft en vellykket debutsæson på World Touren og blev overraskende udtaget til Giro d'Italia i foråret. Er en god klatrer og skal lige som Jesper Hansen forsøge at sidde ved Fuglsang på stigningerne.

* Matti Breschel (34 år, Education First): Har både VM-sølv og -bronze på sit cv, men skal selvsagt ikke jagte yderligere medaljer på bjergruten i Østrig. Kommer med stor VM-erfaring og skal formentlig styre tropperne, så længe kræfterne rækker.

* Kasper Asgreen (23 år, Quick-Step): Indledte året som kontinentalrytter, men fik en pludselig chance hos Quick-Step og har gjort kometkarriere på cykelsportens mest succesfulde hold. Er i topform efter at have gennemført Vuelta a España og var med til at vinde VM i holdløb i søndags. Kommer til at brænde sine mange kræfter af i første del af VM-løbet.

* Mads Würtz Schmidt (24 år, Katusha): Den tidligere ungdomsverdensmester i enkeltstart er i gang med sin anden sæson som World Tour-rytter. Mangler endnu det afgørende gennembrud på Katusha, men kan med sine kvaliteter som temporytter blive en værdifuld VM-hjælper.

* Emil Vinjebo (24 år, ColoQuick): Er overraskelsen på det danske VM-hold og har aldrig kørt højere end kontinentalniveau. Har haft et stærkt efterår med en række topplaceringer og en samlet sjetteplads i PostNord Danmark Rundt. Træder næste sæson et skridt op som professionel på Riwal.

Kilder: Danmarks Cykle Union og procyclingstats.com