Danskere bliver hyldet efter Vuelta-etapesejr - en af dem bliver kaldt »en af de bedste i verden«

Det var en italiener, der vandt, men to danskere, der fik ros.

Mandagens 3. etape i Vuelta a Espana blev afsluttet i en massespurt, hvor Quick-Step Floors-rytteren Elia Viviani viste sig at være feltets hurtigste rytter.

Under spurten blev han ført eksemplarisk frem af danske Michael Mørkøv, som Viviani efterfølgende hyldede og kaldte » en af de bedste leadout-ryttere i verden,« skriver TV 2 Sport.

Også holdejer Patrick Lefevere var særdeles tilfreds med den 33-årige dansker efter etapen.

»Michael er en af de stærkeste ryttere i feltet, når det kommer til at lave et godt leadout. Han ved, hvad han laver«, sagde Lefevere til TV 2 Sport.

Både Patrick Lefevere og Elia Viviani roste samtidig holdets anden dansker, den 23-årige Kasper Asgren, der blev kaldt »en maskine« og »virkelig stærk«.

Kasper Asgren sled i løbet af dagen med at hente et udbrud hjem, så etapen kunne slutte i en massespurt.

Michael Mørkøv og Kasper Asgren er de eneste danskere i årets Vuelta a Espana.

Kasper Valgren er debutant, efter han for et halvt år siden skrev kontrakt med Quick-Step Floors.

»Vi diskuterede lidt, om det kunne skade ham at blive udtaget så tidligt til et stort løb, men vi er enige om, at han er klar. De fleste unge mennesker har den rette fysik, men ham her er også klar i hovedet,« sagde holdets sportsdirektør, Brian Holm, til Jyllands-Posten inden løbet.