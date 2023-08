Stolthed fylder hos Uttrup Ludwig efter VM-bronze

Der var ikke mere benzin i tanken for danske Cecilie Uttrup Ludwig, da hun på stregen blev passeret af hollandske Demi Vollering i kampen om VM-sølv.

Derfor var det også stolthed over bronze frem for ærgrelse over misset sølv, der efterfølgende fyldte hos danskeren.

- Jeg så godt, at hun kom bagfra, men jeg havde syre op til begge øjne, så jeg kunne ikke have gjort det bedre, siger Cecilie Uttrup Ludwig til TV 2 Sport.