Cecilie Uttrup Ludwig slået på stregen i kampen om VM-sølv

Emma Norsgaard, et andet af Danmarks håb til en topplacering, styrtede med 90 kilometer til mål og udgik.

Dermed hang Danmarks håb om en topplacering på skuldrene af 27-årige Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun viste tidligt gode ben på ruten i Glasgow.

Med 35 kilometer til mål rørte de store favoritter for alvor på sig, da en gruppe på syv ryttere vristede sig fri.

Her var Cecilie Uttrup Ludwig at finde sammen med blandt andre belgiske Lotte Kopecky, Hollands Demi Vollering og Annemiek van Vleuten. Det stod hurtigt klart, at det var blandt dem, at verdensmesteren skulle findes.