Simone Biles imponerer med sejr efter to års pause

Hun fik en samlet score på 59,100 point af dommerne.

Et af de spring, som Biles gennemførte, er ifølge nyhedsbureauet Reuters så svært, at det aldrig før er blevet udført af en kvindelig gymnast.

- Det varmer mit hjerte, at jeg kom ud til konkurrencen og fik en så god modtagelse. Støtten var helt særlig for mig, for jeg var lidt nervøs for at skulle konkurrere igen, siger Simone Biles efter triumfen.

Det er to år siden, at den verdenskendte gymnastikstjerne chokerede verden ved at trække sig fra flere konkurrencer under OL i Tokyo for at tage sig af sit mentale helbred.