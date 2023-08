Gymnastikstjernen Simone Biles glæder sig til comeback

Det er præcis to år siden, at den verdenskendte gymnastikstjerne Simone Biles chokerede verden ved at trække sig fra flere konkurrencer under OL i Tokyo for at pleje sit mentale helbred.

Fredag deltager den 26-årige gymnast i mesterskabet U.S. Classic i den amerikanske delstat Illinois.

I starten af juli takkede hun sine fans på det sociale medie X, det tidligere Twitter, for opbakningen siden annonceringen.