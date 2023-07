Danmark satser på over 120 OL-deltagere i Paris

Søren Simonsen, der er chef de mission i DIF og dermed ansvarlig for den danske OL-delegation, ser ind i et travlt år med en masse konkurrencer, hvor der er OL-billetter på spil.

- Det kommende år bliver vanvittigt spændende. Her skal vi forhåbentlig sikre over 100 OL-kvalifikationer til danske atleter, så vi kan sende et dansk hold på over 120 atleter i omkring 20 sportsgrene til OL i Paris.

- Der kommer altid nogle unge og mere eller mindre ukendte atleter fra baghjul og overrasker positivt, og så er der desværre også risiko for, at etablerede navne ikke præsterer som forventet eller bliver skadet og dermed slukker deres OL-ild.