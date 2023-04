Igennem næsten hele voksenlivet har Michael Blaudzun ernæret sig gennem cykelsporten.

Men nu er cyklen igen blevet en hobby og ikke en levevej.

Den tidligere professionelle cykelrytter stoppede som sportsdirektør for det danske cykelhold Riwal for lidt over to år siden.

Og efter at have haft lidt berøring med sporten som sælger af cykeltøj og cykeludstyr tiltrådte han i marts som konsulent i den vestjyske virksomhed JVR Consult.