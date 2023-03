”Hey Tommy, Tommy”.

Sådan indledes Brøndby-fansenes hyldestsang til Thomas Kahlenberg, der mandag den 20. marts fylder 40 år.

Nok var han udlandsprofessionel i otte år og A-landsholdsspiller hen over godt et tiår, men det er tiden på den københavnske vestegn, Kahlenberg primært huskes for, og her han betragtes som en legende.