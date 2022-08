Udelukkede stjerner fra udskældt Golf-tour anlægger sag mod PGA

Turneringen har fået kras kritik i golfverden. Den lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at ”sportswashe” dets internationale omdømme.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Men ifølge spillerne bag søgsmålet er det ikke det, det handler om. Ifølge søgsmålet, som er kommet i blandt andet avisen Wall Street Journals hænder, handler sagen om, at PGA forsøger at dræbe alt konkurrence til den prestigefyldte golftour.