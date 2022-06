Direktør kvitter svømmeunionen: Mine kræfter er sluppet op

Samtidig har Riisagers tid som direktør været præget af nedlukninger under coronakrisen.

- Det har været et hæsblæsende halvandet år på posten med ekstraordinære og svære beslutninger. Vi er også nået et godt stykke i den rigtige retning og har udarbejdet en ny vision og mission for dansk svømning, siger hun.

- Jeg har været glad for at arbejde for foreningslivet og de mange klubber, der er tilknyttet SVØM, men mine kræfter er sluppet op, og nu har SVØM brug for en direktør, der kan træde til med ny energi, lyder det videre.