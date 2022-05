Fyret sportschef varsler retligt efterspil i FC Helsingør

Advokaten forklarer samtidig, at sportschefen gennem ti år har været sygemeldt med stress siden slutningen af april.

Senere på tirsdagen valgte FC Helsingør at fjerne ordet ”upassende” fra klubbens hjemmeside i erkendelse af, at man havde brugt et forkert udtryk.

Helsingør-direktør Kim Kirks fortalte i den forbindelse til Helsingør Dagblad, at der ikke var tale om krænkende adfærd. Torsdag morgen fortæller direktøren dog, at ledelsen står ved sin beslutning.