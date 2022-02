Internationalt skiforbund har aflyst konkurrencer i Rusland

- I tæt samråd med sine partnere har FIS af hensyn til deltagernes sikkerhed og for at opretholde konkurrencernes integritet besluttet, at alle tilbageværende World Cups, som skal afholdes i Rusland, bliver aflyst eller flyttet, lyder det fra FIS i en meddelelse.

Desuden opfordrede nordmændene FIS til at aflyse eller rykke alle planlagte konkurrencer i Rusland, hvilket nu er sket.

- Det er et vigtigt signal at sende fra FIS om, at dette er større en sport. Sport kan ikke være neutral i en situation som denne, lød det fra Erik Røste, præsident for det norske skiforbund, tidligere fredag.

- Det vil uanset hvad være utænkeligt for Norges skiforbund at sende atleter til konkurrencer i Rusland, som situationen er nu.