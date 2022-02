Wada: Rusland bad ikke om hurtigt svar på dopingtest

Wada menes at have fundet forklaringen på, hvorfor svaret på Kamila Valievas dopingprøve først kom under OL.

Ruslands Antidopingagentur (Rusada) markerede det ikke som ”vigtigt”, at kunstskøjteløberen Kamila Valievas dopingprøve fra 25. december sidste år skulle analyseres hurtigt. Det er forklaringen på, at svaret på Valievas prøve først kom tirsdag i sidste uge - dagen efter at Valieva havde været med til at vinde OL-guld med det russiske hold i Beijing.

Det skriver Wada på sin hjemmeside efter mandagens afgørelse fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der har tilladt 15-årige Valieva at konkurrere videre ved OL på trods af den positive dopingprøve.

Dopingprøven blev sendt til et Wada-laboratorie i Stockholm, men kom altså ikke foran i køen. - I forhold til analysen af atletens (Valievas, red.) prøve, forventer Wada altid, at antidopingorganisationerne tager kontakt til laboratorierne for at sikre, at de fremskynder analysen af prøverne, så resultaterne kan modtages forud for, at en atlet rejser til store konkurrencer som eksempelvis OL.

- Ifølge Wadas oplysninger blev Valievas prøve ikke markeret af Rusada som værende en prioriteret prøve, da den blev sendt til antidopinglaboratoriet i Stockholm. Det betød, at laboratoriet ikke vidste, at analysen af prøven skulle fremskyndes, skriver Wada.

Standarden er, at et prøvesvar kommer 20 dage efter, at laboratoriet har modtaget prøven. Wada var blandt de tre parter, som appellerede til CAS om at få erklæret ophævelsen af Valievas suspendering ugyldig, så hun ikke længere ville kunne konkurrere ved legene. Efter afgørelsen erklærer Wada sig for skuffet og en smule uforstående. - Wada er skuffet over afgørelsen fra CAS. Selv om Wada ikke har modtaget en begrundet kendelse, ser det ud til, at CAS-panelet ikke har fulgt det kodeks, som ikke tillader undtagelser for ”beskyttede personer”, herunder mindreårige, skriver Wada.

