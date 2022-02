Kinesere afviste dansk OL-læge ved isolationshotel

De to isolerede danske OL-atleter er flyttet til et nyt hotel, men værterne afviser at lukke dansk læge ind.

Den danske OL-delegations kamp for at skabe ordentlige forhold for to coronapositive atleter fortsætter med at støde på vanskeligheder. Tirsdag har Danmarks Idrætsforbund ganske vist haft held med at få overført Matthias Asperup og Nick Olesen til et nyt isolationshotel. Men det er ikke lykkedes at få en dansk læge ind for at tilse de to ishockeyspillere og forholdene på hotellet. Det mener forbundet ellers, at man var blevet lovet af arrangørerne.

- Desværre blev han (lægen, red.) afvist i døren, siger DIF-formand Hans Natorp. - Det var et fremskridt, at vi overhovedet fik lov at sende ham afsted. Det har vi ikke måttet indtil nu. - Men der er sket noget i kommunikationskanalerne, der gjorde, at de ved porten sagde nej, fordi de ikke havde fået den rigtige instruks, konstaterer Natorp. DIF klagede mandag over forholdene på det oprindelige isolationshotel, hvor der ikke blev gjort rent, maden var tvivlsom, og der manglede træningsudstyr til atleterne.

Tirsdag fandt kineserne så et nyt hotel, som de to danskere er flyttet ind på. Men spørgsmålet er, om det er ret meget bedre, end det de kom fra. - Vores meldinger om status lige nu er ret sparsomme. Vi har fået den reaktion, vi gerne ville have, da vi insisterede på, at de skulle et andet sted hen. - Om det bedrer situationen, ved vi reelt ikke, før vores læge har været derinde, siger Natorp. Danmarks olympiske ledelse har haft telefonisk kontakt med de to spillere. Her er meldingen, at de nye værelser er en opgradering, men at maden volder de samme problemer som tidligere. Den er ikke varieret nok, og nogle gange er der ikke nok af den. - Vi bringer mad ud til dem, og så løser vi det på den måde. Det var bare ikke det, vi var blevet stillet i udsigt i OL’s playbook.

- Nu er vi der, hvor vi jonglerer med tingene, så vi får dem til at gå op. Det drejer sig om respekt for Nick og Matthias, siger DIF-formanden. Han kalder situationen uacceptabel og frustrerende, og mener, at problemerne i en vis grad udstiller nogle kulturforskelle mellem kineserne på den ene side og DIF og IOC på den anden. - IOC er lige så frustreret over det her, som vi er. De trykker på, der hvor vi ikke kan trykke. Vi er oppe på allerhøjeste niveau. Det er direktøren for de olympiske lege, Christophe Dubi. Det kommer ikke højere op, siger Hans Natorp. Nick Olesen og Matthias Asperup har været isoleret, siden de ankom til Beijing mandag i sidste uge. De kommer først ud, når de to dage i træk leverer coronatest med værdier, der lever op de skrappe OL-krav.

