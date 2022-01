Grønlandsk skiskytte ventes at blive OL-udtaget

Ukaleq Slettemark har opfyldt kravene for at komme til vinter-OL, hvor Danmark også sender den alpine skiløber Casper Dyrbye.

Når vinter-OL indledes i Beijing i februar, ventes det, at en grønlandsk skiskytte stiller op under dansk flag. Ukaleq Slettemark har i de seneste to år jagtet drømmen om OL, og den får hun givetvis opfyldt i en alder af 20 år. Hun kvalificerer sig til OL på en såkaldt kvoteplads til de nationer, der ikke er blandt de 20 bedste i skiskydning. Takket være gode resultater i IBU Cup’en og i World Cup’en har hun kæmpet sig ind blandt de 12 skiskytter, der kommer med til legene på et wildcard.

»Alle formelle krav er opfyldt, og nu skal hun bare udtages af Danmarks Idrætsforbund. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på, at det er Grønland, der har en atlet med til OL. At Grønland kører under dansk flag,« siger Kristian Bonne Wulff, ekspert for TV 2 Sport i skiskydning. Vandt VM for ungdom Ukaleq Slettemark vandt i 2018 ungdoms-VM på den individuelle distance på 10 km, det var Grønlands første guldmedalje ved et internationalt mesterskab. »Det betyder vildt meget for sporten på Grønland, at hun kommer med. Hun har masser af år i sig, hun kan jo nå at komme med til yderligere to vinter-OL. Hun er allerbedst på den lange distance, men hun skal forbedre sig i sporet. Hun skyder rigtig hurtigt og har en god træfprocent,« siger Kristian Bonne Wulff.

Ved OL skal hun være blandt de 60 bedste på sprintdistancen for at kvalificere sig til jagtstarten. Nu står hun til at skulle køre to distancer ved OL, sprint (7,5 km) og den individuelle (15 km). »Det er sindssygt flot, for det er vanvittigt svært at komme med til OL. Hun har lavet vilde resultater for at komme med, og det har ingen forventet,« siger Kristian Bonne Wulff. Realistisk set får Ukaleq Slettemark svært ved at hamle op med verdenseliten, når feltet på 110 kvinder skal i aktion. »Jeg tvivler på, at hun bliver bedre end nummer 70 i sprinten. I den individuelle konkurrence kan hun godt bliver omkring nummer 50, især hvis hun skyder 19 ud af 20. Det kan lade sig gøre,« siger Kristian Bonne Wulff.

Grønland har ikke haft held til at blive anerkendt som selvstændig nation af IOC, Den Internationale Olympiske Komité, og derfor stiller hun op under dansk flag. Ukaleq Slettemark har de seneste mange år boet og trænet i Norge.

Hendes mor, Uiloq Slettemark, rejser med rundt til stævner og ventes også at sekundere Ukaleq Slettemark ved OL. Hendes far, Øystein Slettemark, var Danmarks første deltager i skiskydning ved OL, da han kvalificerede sig til vinter-OL i 2010. Øystein Slettemark voksede op i Norge, men traf Uilog, og efter at parret havde boet i Grønland i en årrække, blev han dansk statsborger. I slalom har Danmarks Idrætsforbund udtaget Casper Dyrbye, der også stillede op ved vinter-OL for fire år siden i Sydkorea. Da mistede han en ski i første gennemløb i slalom, da der manglede fire porte. I storslalom blev han nummer 60. »OL er for mig det største, som jeg kan opnå som skiløber. Det er meget specielt, for alle følger med. Derfor vil jeg også give alt, hvad jeg har i mig, og har et meget ambitiøst mål om at køre i top-30. Jeg ved, at det kan lade sig gøre, hvis alt flasker sig, for jeg blev nummer 26 til VM sidste år,« siger Casper Dyrbye til DIF’s hjemmeside.