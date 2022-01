31/01/2022 KL. 09:00

Dansk OL-håb er ved at opnå alt i den verden, hun blev født ind i

Familien Andersen har levet et andet liv end de fleste danskere, mens forældrene har set deres børn jagte den samme drøm, som de selv gjorde engang. Nu er datteren, Amalie Andersen, nået frem til OL efter tidligere at have mærket, at nogen gerne vil »smadre« en pige på ishockeybanen – også selv om det mest har været hende, der har fået drengene til at græde.