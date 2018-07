Astralis-spillere er mest vindende nogensinde efter ny sejr

Det kan godt betale sig at være rigtig god til computerspillet Counter Strike.

Især når man spiller for det danske hold Astralis, der i år har vundet den ene turnering efter den anden.

Søndag blev det til endnu en sejr, da de danske gamere vandt Eleague Premier 2018. Med sejren fulgte en præmiecheck på et beløb svarende til lige under 3,2 millioner kroner.

Med pengene fra søndagens sejr er to af spillerne på Astralis - Andreas "Xyp9x" Højsleth og Peter "dupreeh" Rasmussen - nu de to mest vindende Counter Strike-spillere nogensinde, når det gælder præmiepenge. De har vundet henholdsvis 5,3 og 5,2 millioner kroner i alt.

Én af deres tre andre holdkammerater, Nicolai "dev1ce" Reedtz, er nu den fjerdemest vindende nogensinde.

- At vi nu ligger øverst på præmielisten er et resultat af det arbejde, holdet, organisationen og alle omkring os har gjort for konstant at blive bedre, siger Andreas "Xyp9x" Højsleth i en pressemeddelelse.

- Det handler om Astralis' dominans som hold, hvor Peter og jeg har været på holdet fra start sammen med Nicolai. Pengene betyder da noget, og det er en kæmpe glæde at kunne leve af det, man elsker at lave.

- Men det, som betyder allermest for mig og for holdet, er at vinde og at hive trofæer med hjem, siger han.

Ud over søndag at kunne juble over Eleague Premier-sejren skrev holdet samme dag under på en nyt sponsorat. Sponsoratet med selskabet bag fitness-drikken Nocco indbringer ifølge Astralis selv holdet et årligt millionbeløb.

Astralis indtager suverænt førstepladsen på verdensranglisten over de bedste Counter Strike-hold og har i 2018 vundet fire turneringer.