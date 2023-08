Mange har nok prøvet at få uønsket besøg af blodsugende flåter, og endnu flere frygter det. Men kan man selv gøre noget for at undgå, at flåterne bliver et problem?

Det spørger vi Per Moestrup Jensen, der er flåtekspert og lektor ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, om.

Hans forskningsområde omfatter en bred vifte af emner inden for økologi og miljøvidenskab. Fokus ligger på zoonotiske sygdomme herunder flåtbårne sygdomme og leptospirose (en akut infektion hos mennesker forårsaget af bakterier af arten Leptospira), men også studier af biodiversiteten på landet og i byen.