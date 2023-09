London har et problem. Eller rettere, jeg har et problem, når jeg er i London. Et problem, der opstår oftere og oftere, når jeg besøger rigtig store storbyer. Et ægte luksusproblem, vil nogle mene, men som ikke desto mindre er present, fra sekundet jeg slår øjnene op i hotelsengen. Midt i søvndrukken eksistentiel kluddermor, står spørgsmålet og rager