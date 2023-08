04/08/2023 KL. 20:00

For abonnenter

Her er fem vilde ceremonier, som det er værd at rejse efter i Afrika

Stavkamp, gravdans, tyrespring, sufi-trancedans og et besøg hos en hemmelig djævletilbedende sekt. Man skal en tur til Afrika for at opleve nogle af verdens mest dramatiske og særprægede ceremonier.