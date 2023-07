Visionært selskab har givet nattoget en uventet renæssance i Europa

Det er ikke mange år siden DSB og de andre store nationale togselskaber i Europa droppede nattogene og sendte dem på pension i remisen. De var blevet for langsomme og dyre i drift, lød argumentet.

Men efter nogle år skete der noget uventet.

De gamle nattog blev renoveret og sendt ud på skinnerne igen. Et visionært togselskab havde nemlig set, at drømmen om at falde i søvn i en sovevogn og slå øjnene op næste morgen i Paris, Rom eller Lissabon stadig levede i bedste velgående.