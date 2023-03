En kort køretur og en historisk god kronekurs i dansk favør gør det endnu mere fristende at besøge vort nabolands hovedstad i år.

Derfor er det godt med bil: Man skal ikke langt uden for Oslo for at finde mageløs natur. Norges hovedstad er kompakt, smukt beliggende ved en fjord og omgivet af en skovklædt vildmark med søer og vandrestier. I vildmarken, knap 400 m o.h., kan der være hvid vinter, selv når vintervejret er gråt og trist nede i byen. Det er imidlertid kun en lille forsmag på, den storslåede natur som ligger uden for bygrænsen, og her er det naturligvis en stor fordel at have bilen med.

I sommerhalvåret er det også skønt at tage en af de lokale både ud til de små øer i Oslofjorden. Øerne har hver deres interessante historie og er samtidig populære badesteder.

Stettin (Szczecin), 7 timer og 11 minutter

Beliggenheden tæt på Danmark gør Stettin til en oplagt weekendferiemulighed østpå. Den gamle hansestad blev først polsk efter 2. Verdenskrig, hvor polakkerne fik til opgave at genopbygge den næsten totalt smadrede by og ikke mindst at gøre den gamle tyske by polsk.

Stettins gamle by blev dog ikke genopbygget i samme skala, som man kender det fra byer som Warszawa og Wrocław, men et fint bekendtskab er Polens næststørste havneby ikke desto mindre.

Stettin ligger ved Oders udmunding ved Østersøens sydkyst og vandet, de grønne parker og nye investeringer i bylivet har skabt flere gode oaser i byen.

Blandt seværdighederne er det gamle rådhus, domkirken og Stettins slot.

Derfor er det godt med bil: Pommern, som Stettin ligger i, hedder på polsk Pomorze, “ved havet”, og tilknytningen til havet er tydelig, både hvad angår de meget lækre strande, man finder i området langs Østersøkysten, og historisk, da havet og floderne var de vigtigste handelsveje. Med bil er der heller ikke langt til vild natur med søer, vandreklitter og bisonokser i nationalparker. Dem kan man bl.a. opleve i Wolin, der desuden er hjemsted for en 600 år gammel kæmpeeg, smukke skovsøer og en fantastisk udsigt fra Góra Gosan, hvis stejle skrænter har frit fald ned i havet.

Køln, 8 timer og 15 minutter

Kölner Dom, byens vartegn, er på Unescos verdensarvsliste og er et mageløst bygningsværk. Det er en af verdens største kirker og en af den tyske højgotiks fornemste bygninger.

Men der er flere andre gode grunde til at besøge et af alternativerne til Berlin og Hamborg.