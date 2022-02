20/02/2022 KL. 19:00

Feriemessen “Ferie for Alle” skrumper grundet corona, men outdoor-nyheder skal tiltrække gæster

Blot et par uger inden Danmark lukkede ned i marts 2020, blev ”Ferie for Alle” afholdt med 63.000 deltagere. I år har både danske og udenlandske udstillere meldt afbud, men arrangørerne er glade for at kunne åbne dørene uden restriktioner.