Nye danske F-35-kampfly bliver forsinket

- Det ærgrer mig selvfølgelig meget, fordi Forsvaret har brug for de her avancerede fly til at løse opgaver nationalt og internationalt, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Problemet skyldes blandt andet udvikling og test af den software, som benyttes i de nyeste versioner af F-35-kampflyene.

Forsinkelsen ændrer dog ikke på, at de første fire F-35’ere stadig ankommer planmæssigt til Danmark i løbet af efteråret 2023, oplyser Forsvarsministeriet til Jyllands-Posten. Det skyldes, at de forskellige flyversioner og -leverancer benytter forskellig software.