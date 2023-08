Det er første gang, at Ellemann direkte slår fast, at hans egen rolle skal indgå i den eksterne undersøgelse, som Forsvarsministeriet er ved at sætte gang i. Venstre-formanden understreger, at han intet har at skjule.

Hans udmelding kommer samtidig med, at Troels Lund Poulsen sidder i samråd i Folketinget og bliver grillet om netop Elbit-balladen. Her bekræfter Troels Lund Poulsen, at Ellemanns rolle vil blive undersøgt.

Sagen handler kort fortalt om Danmarks indkøb af israelsk artilleri, som Folketinget på flere punkter blev misinformeret om af Forsvarsministeriet.