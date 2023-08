12/08/2023 KL. 18:00

Blå politikere mistænker Ellemann for at bidrage til hastværk i kanonsag

Forsvarsminister og formand for Venstre Jakob Ellemann har hidtil afvist skylden for, at et omstridt våbenindkøb blev hastet igennem i januar, mens han besøgte danske tropper i Letland. Men flere politikere, der var med på turen, fortæller en anden historie.