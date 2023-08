30/08/2023 KL. 05:00

For abonnenter Topøkonom genopliver kontroversielt forslag om velfærd Flere og flere danskere glemmer deres samfundspligt, mener økonomiprofessor Nina Smith. Hun kommer nu med en dyster melding om velfærdsstatens fremtid, hvis ikke der træffes upopulære beslutninger, som vil gøre ondt på de arbejdende danskere.

Del artiklen Del Giv artiklen Giv Gem på læseliste

»Vi har allerede brugt alle de klassiske reformer, som i høj grad handlede om at få de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og måske de syge til at arbejde mere. De reformer, vi er nødt til at kigge på nu, kommer til at ramme middelklassen og de velstillede,« siger økonomiprofessor Nina Smith. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix