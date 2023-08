Det har ikke været nogen nem sommer i Socialdemokratiet.

Først fik en debat om selvbetalt ældrepleje flere S-folk til offentligt at kaste mudder efter hinanden i mediernes spalter.

Nu kan Jyllands-Posten på baggrund af samtaler med adskillige centrale kilder fortælle, at beslutningen om at bøje af efter pres fra flere muslimske lande og dæmme op for koranafbrændinger langtfra bliver modtaget lige vel i alle dele af den 50 personer store folketingsgruppe.