21/07/2023 KL. 11:00

Susanna Dyre-Greensite tror på mirakler: »Ser det enormt realistisk ud? Nej. Men håb har jeg stadig«

Håbet om at blive valgt til Europa-Parlamentet svinder stille men sikkert ud for et parti, der har repræsenteret Danmark i EU i årtier. Partiformand føler sig nødsaget til at tro på hjælp fra højere magter.