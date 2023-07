Konservative vil forbyde flagning med andre landes flag

- Jeg tror, vi alle sammen blev overrasket af højesteretsdommen, der viste, at man godt må flage med alle mulige andre flag.

- Vi vil med vores forslag gå tilbage til den ordning, hvor det kræver en særlig tilladelse med andre flag, siger Søren Pape Poulsen lørdag til Ritzau.

Tidligere måtte man uden særlig tilladelse flage med de nordiske landes flag samt med flag fra EU, Nato, FN og Nordisk Råd.

- Hvis vi skal undgå grøftegravning i vores samfund, skal vi have gjort det tydeligt, at når vi har et fællesskab, så har vi vores flag, et kongehus og andre ting, der viser national samling.