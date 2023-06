Her er Socialdemokratiets interne kaffeklubber

Magtkampe og karrierepleje. Personlige venskaber og politiske fjendskaber.

Socialdemokratiets interne kaffeklubber er et helt særligt fænomen i dansk politik, og nu er de igen blevet særdeles aktive i partiets interne positioneringskamp, når mikrofonerne er slukket.

Rænkespillene nåede i denne uge så vidt, at lederne af hver af de fire klubber rejste sig op én efter én og kaldte partikollegerne til orden. Det skete på et internt gruppemøde, som Jyllands-Posten har rekonstrueret her.