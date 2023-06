14/06/2023 KL. 19:15

Gløderne i Socialdemokratiet var ved at udvikle sig til et bål. Så rejste de sig og kom med »indtrængende« opsang

Efter uger med læk og rænkespil var Socialdemokratiets folketingsgruppe tirsdag samlet i et konferencelokale tæt på Christiansborg, hvor fire centrale skikkelser hen ad eftermiddagen rejste sig op og tog ordet. Spørgsmålet er, om det er nok til at få magtkampene til at dæmpes.