Rabjerg Madsen understregede dog, at Mette Frederiksen selv har manet rygterne i jorden:

»Jeg kan forstå på statsministeren, at hun ikke er kandidat til en toppost. Det er vist dét, jeg har at sige til det spørgsmål.«

Jo jo, lød det fra Morten Messerschmidt. Anders Fogh Rasmussen var jo heller ikke kandidat til nogen international post, før han fik jobbet som Nato-generalsekretær i 2009, påpegede han.

Besøger Biden

I øjeblikket bliver mange af regeringens gerninger læst ind i de rumlende rygter om Mette Frederiksens fremtid.

For eksempel da regeringen tirsdag præsenterede en metode til pludselig at opfylde Nato-målsætningen om at bruge 2 pct. af bruttonationalproduktet på forsvar ved at skrue markant op for den militære milliardstøtte til Ukraine i år og næste år.