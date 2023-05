Regeringen vil investere 143 mia. kr. i Forsvaret de kommende 10 år

»Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine,« siger ministeren.

I dag bruger Danmark omkring 33 mia. kr. om året på Forsvaret, men med regeringes plan vil dette beløb vil være steget til omkring 52 mia. kr. i 2033.

Faktisk står de danske værn til at få tilført så mange flere penge, at det bliver svært at bruge dem hurtigt. Det er simpelthen »ikke muligt at træffe alle beslutninger om fremtidens forsvar lige nu,« fremgår det af udspillet.

I stedet lægger regeringen op til at investeringerne indfases gradvist år efter år, startende på 6,9 mia. kr. ekstra til Forsvaret i 2024 og stigende til 19,2 mia. kr. ekstra i 2033.