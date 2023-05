De resterende 11 mia. kr. skal gå til »nye investeringer«. Blandt andet til gradvist at ansætte flere soldater og købe nyt udstyr i lyset af den nye sikkerhedspolitiske situation – særligt efter krigen i Ukraine, lyder det.

Et eksternt ekspertudvalg skal være med til at sikre, at pengene bliver brugt mest effektivt.

Flemming Lentfer erkender selv, at der er revner i Forsvarets fundament.

»Derfor glæder det selvfølgelig mig, at der er enighed om at investere i Forsvaret og genopretningen af fundamentet. »et er vigtigt at slå fast, at opgaven er rigtig stor,« siger han på pressemødet.

Som konkrete nye investeringer nævner han, at der skal købes nye uniformer, nyt kommunikationsudstyr og nye radarsystemer, og at Forsvarets infanterikampkøretøjer, som har været udsendt til Letland det seneste år, skal opdateres.