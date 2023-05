Grønlandsk folketingsmedlem undrer sig over ansættelse i Løkkes parti

Forholdet mellem Grønland og Danmark gik fra at være overvejende godt til at være overvejende dårligt, da den nye regering trådte til sidste år, har Múte B. Egede sagt til Politiken.

Han kritiserer især Løkke, som han beskylder for at stille sig i vejen for et godt samarbejde.

Múte B. Egede nævner blandt andet udnævnelsen af den nuværende ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeld, til ny arktisk ambassadør.

Løkke har tidligere sagt, at Udenrigsministeriet ikke udnævner ambassadører efter etnicitet. Múte B. Egede fastholder dog, at udnævnelsen er en provokation over for Grønland.

- Fremgangsmåden viser, hvordan Udenrigsministeriet ser på os og ikke inddrager os, selv om vi er det arktiske land i kongeriget. Billedet taler sit eget sprog, siger Múte B. Egede til Politiken med henvisning til, at der er en forståelse med Danmark om, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland.