Forholdet mellem Grønland og Danmark gik fra at være overvejende godt til at være overvejende dårligt, da den nye regering trådte til sidste år.

Det siger Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, til Politiken.

Han kritiserer især udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), som han beskylder for at stille sig i vejen for et godt samarbejde.